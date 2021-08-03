الزى المدرسي - شركات يونيفورم مدارس

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تفاصيل الإعلان
الزى المدرسي - شركات يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101590
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي مشجر - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي مشجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي مشجر02237617477-01005745197 لو بتدوري علي افكار وتصميمات مختلفة و جديدة للسجاد يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488 - في الجيزة مصر

ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طيب للاطفال - ملابس تنكرية للاولاد 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - ملابس حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: ارواب محاماه - صور لبس التخرج - في الجيزة مصر

ارواب محاماه - صور لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب محاماه - صور لبس التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
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