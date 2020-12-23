الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية ( 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملابس الأخرى الموحد على مستوى العالم , شركة السلام لليونيفورم تقدم تفصيلات جديدة لشكل اليونيفورم الطبي ملابس طبيه – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب – بدلة ممرض نقوم بتوريد جميع انواع الديسبوسبل للمستشفيات والمراكز الطبية و لاي دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل شركة السلام للملابس الطبية تليفون / 01102226499
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077292
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: School Uniforms - في الجيزة مصر

School Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

School Uniforms يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مست.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال ازياء مدارس للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم سكيورتى يونيفورم امن وحراسة ملابس ح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركات توريد ملابس فنادق اماكن تصنيع يونيفورم فنادق مصنع يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ارواب التخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب التخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 عبايات تخرج cap and gown graduation عبايات حفلات التخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اشكال يونيفورم مطاعم يونيفورم مطاع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 سعر يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسية للبنات مرايل مدرسة زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركات مستلزمات الفنادق دليل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
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