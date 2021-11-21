(للبيع)
|الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية نقوم بتوريد مستلزمات طبية ديسبوسبل (استخدام مرة واحدة ) داخل حجرة العمليات وخارجها والعناية المركزة والأماكن المعقمة ويتم تنفيذ الموديلات والتفصيل حسب رغبة العميل شركة السلام للملابس الطبية الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة تليفون / 01102226499
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112207
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