الدعاء ليموزين تأجير سيارات زفاف

(مطلوب للإيجار)
|الدعاء ليموزين وسيارات الزفاف /01229909600 035526289 العنوان/ 21ش د. محمد عوض الله متفرع من طريق الجيش.خلف جاد 45 عايز تعمل مفاجئه لعروستك و تزفها فى العربيه الى نفسها فيها عندنا اقل الاسعار لسيارات الزفاف في الاسكندرية * سيارات زفاف الاسكندرية _ سيارات زفاف للايجار بالاسكندرية _ سيارات زفاف للايجار _ ايجار سيارات زفاف وافراح_ سيارات زفاف مرسيدس_ سيارات زفاف فى مصر _ سيارات زفاف كرايسلر_ سيارات زفاف في الاسكندريه _ نقدم أفضل الأسعار الممكنة في السوق. نحن نستخدم أحدث التقنيات ونسعى جاهدين لنقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01229909600
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|العنوان:
|248 ش جمال عبد الناصر ميامي- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095831
100 جنيه
6,500 جنيه
6,500 جنيه
4,500 جنيه