الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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تفاصيل الإعلان
شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ونوفر العاملات المصريات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات والافريقيات والاسيويات الفليبين وإندونيسيا ونوفر خدمات رجال الأعمال نوفر السكرتارية وعمال النظافة والبوفيه ونوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي والجناينى 01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113314
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صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الدقهلية مصر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في الدقهلية مصر

نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بال.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

24/9/2021
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