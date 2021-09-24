الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(مطلوب)
|شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ونوفر العاملات المصريات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات والافريقيات والاسيويات الفليبين وإندونيسيا ونوفر خدمات رجال الأعمال نوفر السكرتارية وعمال النظافة والبوفيه ونوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي والجناينى 01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113314
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