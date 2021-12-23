الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)
|وفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية. العمالة لدينا مدربة وعلى قدر عالي من الخبرة والكفاءة العالية ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبة اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العمالة لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونية . معنا عاملات النظافة ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات هدفنا ارضاء العميل 01270444789 /01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|01270444789- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116530
1,200 جنيه
600 جنيه
800 جنيه
500 جنيه
800 جنيه
1,200 جنيه
400 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
400 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه
600 جنيه
8,000 جنيه