الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)
|شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية و الرعاية الشاملة ورعاية المسنين بمنازلهم رعاية خاصة وبجميع الطرق نوفر رعاية الاطفال في جميع الاوقات و في اي سن بطرق محترفة ونوفر جميع انواع الطباخات المقيمات و الغير مقيمات نوفر جميع انواع العمالةالمنزلية الشهرية و اليوميه التواصل واتس او فون :01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي جابر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114715
1,000 جنيه
1,000 جنيه
900 جنيه
800 جنيه
700 جنيه
1,200 جنيه
1,200 جنيه
500 جنيه
120 جنيه
800 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه