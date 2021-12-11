الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

شركة الجوهرة للخدمات المنزلية و الرعاية الشاملة نوفر بجميع الضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية و الرعاية الشاملة ورعاية المسنين بمنازلهم رعاية خاصة وبجميع الطرق نوفر رعاية الاطفال في جميع الاوقات و في اي سن بطرق محترفة ونوفر جميع انواع الطباخات المقيمات و الغير مقيمات نوفر جميع انواع العمالةالمنزلية الشهرية و اليوميه التواصل واتس او فون :01270444789