الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)
|نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية ونوفر جميع الخادمات والشغالات والبيبي سيتر ونوفر جليسات المسنين ونرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ونقدم كافة خدمات التمريض المنزلى . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع المناطق طوال ايام الاسبوع خدمة 24 ساعة للاسر والعائلات فقط01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110176
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه