الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة وإتقان للمهام المنزلية في كُل ما يلي ( مُساعده منزلية / رعاية أطفال / رعاية مُسنين). تتراوح أعمار العاملات من سن 18 عامً و 35 عامً، مع وجود كافة الضمانا ت اللأزمة. للتواصل: واتس و مكالمات 01270444789/01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116369
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