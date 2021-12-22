الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة وإتقان للمهام المنزلية في كُل ما يلي ( مُساعده منزلية / رعاية أطفال / رعاية مُسنين). تتراوح أعمار العاملات من سن 18 عامً و 35 عامً، مع وجود كافة الضمانا ت اللأزمة. للتواصل: واتس و مكالمات 01270444789/01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116367
800 جنيه
800 جنيه
1,200 جنيه
400 جنيه
1,000 جنيه
1,200 جنيه
1,000 جنيه
400 جنيه
600 جنيه
1,000 جنيه
600 جنيه
8,000 جنيه
2,000 جنيه
600 جنيه
120 جنيه