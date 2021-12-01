الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغير مقيمات والشهرية كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر حارس العقار و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113501
1,000 جنيه
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