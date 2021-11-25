الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|الجوهرة توفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية.وبأفضل الأسعار. العمالة لدينا مدربة وعلي قدر عالي من الخبرة والكفاءة العالية ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبة و اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العمالة لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونية . معنا عاملات النظافة ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات للتواصل معنا الاتصال علي01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113053
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