الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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تفاصيل الإعلان
الجوهرة توفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية.وبأفضل الأسعار. العمالة لدينا مدربة وعلي قدر عالي من الخبرة والكفاءة العالية ولاننا متخصصون نوفرها لكم بافضل الاسعار المناسبة و اسعارنا ليس لها مثيل وهذا لاننا متخصصون . العمالة لدينا نقدمها لكم بالضمانات القانونية . معنا عاملات النظافة ومربيات الاطفال وراعيات المسنين والشيفات جميع التخصصات شرقي وغربي والطباخات للتواصل معنا الاتصال علي01270444789
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113053
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