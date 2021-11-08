الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|زهئتي من شغل البيت ومحتاجة شغالة او طباخة تكون امينة ومتدينة؟؟؟؟؟ عندك اطفال ومحتاجة ليهم جليسة امينة ولديها خبرة؟؟؟؟ عندك مسنة ومحتاجة ليها رعاية بالكامل ؟؟؟؟ هنوفرلك كل ده واكتر بالضمانات للعائلات فقط ولجميع المحافظات داخل وخارج مصر فقط تواصلي معنا واتس او اتصال عالرقم01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سموحة- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111936
5,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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3,000 جنيه