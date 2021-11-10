الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)
|نوفر المربيات والطباخات وعاملات النظافة وجليسات المسنين ونوفر الساعى نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي أمينة ومتخصصة ورحيمة تقدم لهم جميع الخدمات نحن متخصصون في مكافحة الحشرات والقوارض بدون رائحة وبدون إزالة الأوانى نقدم خدمات النظافة الشاملة للارضيات والحوائط والموكيت والسجاد والباركيه والاثاث 01270444789
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110773
53,241 جنيه
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