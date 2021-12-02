الجوهرة توفرعاملات النظافة المنزلية والطباخات ومربيات الأطفال

(مطلوب)
|شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ونوفر العاملات المصريات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات والافريقيات والاسيويات الفليبين وإندونيسيا ونوفر خدمات رجال الأعمال نوفر السكرتارية وعمال النظافة والبوفيه ونوف السائق والساعي والشيف والسفرجي والجناينى ونوفر البواب و الحارس والبودي جارد كما نوفر كافة انوع العمالة الموسمي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113540
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,500 جنيه
1,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه