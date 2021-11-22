الجوهرة بتوفرلك طباخات وشغالات محترفيين وجليسات اطفال ذات خبرة

(طلب عمل)
|شركة الجوهرة توفر كافة الخدمات المنزلية للأسر والعائلات ورجال الأعمال نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ونوفر العاملات المصريات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيات والافريقيات والاسيويات الفليبين وإندونيسيا ونوفر خدمات رجال الأعمال نوفر السكرتارية وعمال النظافة والبوفيه ونوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي والجناينى ونوفر البواب و الحارس والبودي جارد كما نوفر كافة انوع العمالة الموسم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- مدينة نصر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113312
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