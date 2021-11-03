الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
الترجمة القانونية يقوم بأعمال الترجمة القانونية بمؤسسة جي بي إس نخبة من المستشارين القانونيين والمحامين بمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأسرة والطفل والتحكيم الدولي والجنايات الذين يتمتعون بالدقة المتناهية والخبرة القانونية في مجال العمل القانوني، وتشمل ترجمة العقود المحلية والدولية، الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات للشركات بجميع أنواعها، محاضر الشرطة والتقارير الأمنية وغيرها. كما تقدم مؤسسة جي بي إس للتدريب والترجمة مجموعة من خدمات الترجمة القانونية تتمثل في الآتي: ترجمة الدرا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112302
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080 - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة التقنية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس؛ وتشمل الترجمة التقنية المتخصصة التي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/8/2021
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