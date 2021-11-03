الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرص)
|الترجمة القانونية يقوم بأعمال الترجمة القانونية بمؤسسة جي بي إس نخبة من المستشارين القانونيين والمحامين بمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأسرة والطفل والتحكيم الدولي والجنايات الذين يتمتعون بالدقة المتناهية والخبرة القانونية في مجال العمل القانوني، وتشمل ترجمة العقود المحلية والدولية، الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات للشركات بجميع أنواعها، محاضر الشرطة والتقارير الأمنية وغيرها. كما تقدم مؤسسة جي بي إس للتدريب والترجمة مجموعة من خدمات الترجمة القانونية تتمثل في الآتي: ترجمة الدرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112302
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