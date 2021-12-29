الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)
|الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلمية، وكتب الخيال العلمي والدوريات الطبية والمؤتمرات العلمية في المجلات كافة. أيضًا ترجمة البحوث العلمية المتخصصة ورسائل الماجستير والدكتوراه. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737 مقر الشركة الدائم من ١٢١ شارع التحرير إلى ٣ شارع عدي متفرع من شارع التحرير؛ الدقي- بجوار مستشفى ٦ أكتوبر الدور السابع ش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|3 شارع عدى من شارع التحرير الدقى بجوار مستشفى 6 اكتوبر الدور السابع شقة 701- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117600
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12,111 جنيه
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