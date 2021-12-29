الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلمية، وكتب الخيال العلمي والدوريات الطبية والمؤتمرات العلمية في المجلات كافة. أيضًا ترجمة البحوث العلمية المتخصصة ورسائل الماجستير والدكتوراه. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737 مقر الشركة الدائم من ١٢١ شارع التحرير إلى ٣ شارع عدي متفرع من شارع التحرير؛ الدقي- بجوار مستشفى ٦ أكتوبر الدور السابع ش