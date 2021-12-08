الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
الترجمة الطبية ترجمة التقارير والوصفات الطبية. ترجمة المستندات الطبية والعلاجية. ترجمة تقارير معامل التحاليل والمراكز الطبية. ترجمة تقارير الأورام والأنسجة. ترجمة تقارير مراكز الأشعة والمناظير والأشعة التداخلية والأشعة ثلاثية الأبعاد. ترجمة النشرات المدرجة في عبوات الأدوية. ترجمة تشريعات ولوائح شركات الأدوية وبروتوكولاتها وتعاقداتها. ترجمة المقالات الصحفية والدوريات الطبية ذات الصلة. ترجمة أدلة إرشادات الأجهزة الطبية. ترجمة طلبات استعمال دواء جديد. ترجمة الدراسات والبحوث الطبية. ترجمة برامج توعي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع عدى من شارع التحرير الدقى بجوار مستشفى 6 اكتوبر الدور السابع شقة 701- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117151
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