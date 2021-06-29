الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
ترجمة الكتب ترجمة الكتب والمؤلفات والقواميس المتخصصة والمجلات والكتيبات الرياضية والثقافية والعلمية والقانونية والطبية والتاريخية والجغرافية، علاوة على ترجمة الأدب العالمي والقصة القصيرة وقصص الأطفال. ترجمة المناهج الدراسية من وإلى اللغة العربية للمراحل التعليمة كافة، وفي التخصصات والمجالات كافة للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة. تهدف معايير الترجمة إلى تمكين الدارس من استخدام اللغة بشكل فعال في التواصل والتفكير، علاوة على تمكينه من تذوق المعاني والأساليب، فضلًا عن الكتابة الإبداعية؛ ولذا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/6/2021
رقم الإعلان: 2098427
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

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