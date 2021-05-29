الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة الهندسية وتشمل ترجمة تفصيلات المشروعات الهندسية وترجمة الدراسات والتقارير الهندسية، والمقايسات، وترجمة النشرات الهندسية والإنشائية والمخطوطات والرسوم الهندسية. وتشمل أيضًا: ترجمة دليل وتعليمات المستخدمين للأجهزة والمعدات والأدوات والآلات الحديثة. ترجمة التقارير الفنية والهندسية. ترجمة تقارير الهندسة الطبية المتصلة بالأجهزة الطبية المستخدمة في المستشفيات والمعاهد التعليمية والجامعات والخاصة ببلد المنشأ، مع شرح تفصيلي للصيانة والإصلاح وقطع الغيار لهذه الأجهزة. ترجمة طلبات براءات الاخت