الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف ونتواصل {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فالترجمة أداة لنشر الثقافة والعلوم والمعارف بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتشمل ترجمة معاني القرآن، والأحاديث؛ مثل: (صحيح البخاري ومسلم)، والفتاوى، والاستشارات الشرعية والاستشارات الفقهية، والمقالات، والكتب الشرعية، علاوة على ترجمة تفسير القرآن والأحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالأمور الدينية وترجمة المصطلحات والمفاهيم الدينية وترجم