الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف ونتواصل {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فالترجمة أداة لنشر الثقافة والعلوم والمعارف بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتشمل ترجمة معاني القرآن، والأحاديث؛ مثل: (صحيح البخاري ومسلم)، والفتاوى، والاستشارات الشرعية والاستشارات الفقهية، والمقالات، والكتب الشرعية، علاوة على ترجمة تفسير القرآن والأحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالأمور الدينية وترجمة المصطلحات والمفاهيم الدينية وترجم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093796
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ترجمة وثائق السفر ترجمة الوثائق المقدمة للسفارات، والهيئات الحكومية، والوزارات، والهيئات الدولية في.
العنوان:

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5/5/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080 - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ترجمة الكتب ترجمة الكتب والمؤلفات والقواميس المتخصصة والمجلات والكتيبات الرياضية والثقافية والعلمي.
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القاهرة - مصر
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4/5/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

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- في القاهرة مصر

ترجمة وثائق السفر ترجمة الوثائق المقدمة للسفارات، والهيئات الحكومية، والوزارات، والهيئات الدولية في.
العنوان:

القاهرة - مصر
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25/4/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

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التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام الك.
العنوان:

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19/4/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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5/4/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ترجمة الكتب ترجمة الكتب والمؤلفات والقواميس المتخصصة والمجلات والكتيبات الرياضية والثقافية والعلمي.
العنوان:

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القسم: 

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30/3/2021
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/3/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ترجمة الكتب ترجمة الكتب والمؤلفات والقواميس المتخصصة والمجلات والكتيبات الرياضية والثقافية والعلمية.
العنوان:

القاهرة - مصر
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17/3/2021
صورة الاعلان: ترجمة معتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

ترجمة معتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلمي.
العنوان:

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14/3/2021
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مكتب ترجمة معتمد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب ترجمة معتمد يتشرف مكتب لايف للترجمة بتقديم خدمات الترجمة المعتمدة للسفارات والهيئات الحكومية .ف.
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16/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

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الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف و.
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القاهرة - مصر
القسم: 

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11/2/2021
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