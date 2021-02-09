الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف ونتواصل {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فالترجمة أداة لنشر الثقافة والعلوم والمعارف بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتشمل ترجمة معاني القرآن، والأحاديث؛ مثل: (صحيح البخاري ومسلم)، والفتاوى، والاستشارات الشرعية والاستشارات الفقهية، والمقالات، والكتب الشرعية، علاوة على ترجمة تفسير القرآن والأحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالأمور الدينية وترجمة المصطلحات والمفاهيم الدينية وترجمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083576
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