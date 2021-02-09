الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)
|الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف ونتواصل {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} فالترجمة أداة لنشر الثقافة والعلوم والمعارف بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وتشمل ترجمة معاني القرآن، والأحاديث؛ مثل: (صحيح البخاري ومسلم)، والفتاوى، والاستشارات الشرعية والاستشارات الفقهية، والمقالات، والكتب الشرعية، علاوة على ترجمة تفسير القرآن والأحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالأمور الدينية وترجمة المصطلحات والمفاهيم الدينية وترجمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083576
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