الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة في الترجمة؛ إذ توفر جي بي إس أفضل المترجمين في ترجمة المؤتمرات، واللقاءات، والاجتماعات، والمحاضرات، والندوات، كما توفر خدمات الترجمة التتبعية والثنائية الفورية للوفود والأفواج السياحية، ورجال الأعمال، والترجمة الفورية عن طريق الهاتف للخدمات السريعة على مدار اليوم بشرط التنسيق المسبق مع الإدارة. وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة