الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)
|الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة في الترجمة؛ إذ توفر جي بي إس أفضل المترجمين في ترجمة المؤتمرات، واللقاءات، والاجتماعات، والمحاضرات، والندوات، كما توفر خدمات الترجمة التتبعية والثنائية الفورية للوفود والأفواج السياحية، ورجال الأعمال، والترجمة الفورية عن طريق الهاتف للخدمات السريعة على مدار اليوم بشرط التنسيق المسبق مع الإدارة. وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083292
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