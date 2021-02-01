الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
ترجمة المواقع وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082720
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
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