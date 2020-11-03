الترجمة المعتمدة بالدقى

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تفاصيل الإعلان
التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام الكرتون والأفلام الترفيهية وألعاب الأطفال. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082365
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارض 3200م للبيع طريق ام زغيو الدخيلة

ارض 3200م للبيع طريق ام زغيو الدخيلة

(للبيع)

ارض 3200م للبيع طريق ام زغيو الدخيلة واجهه 38م ملف تقنين سعر المتر 6000ج قابل للتفاوض 01001910248 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو

لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو

(للبيع)

عيش وسط رفاهية من غير حدود و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

527,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة

شاليه للبيع فى الساحل الشمالى لحياة احلى مع الطبيعة

(للبيع)

عيش فى احضان الطبيعة و امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى شايف اجمل بحر و شاطئ رملى لاجمد حفلة كل يوم م.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى

بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى

(للبيع)

ما دورش كتير وتعالى امتلك شاليه فى Sea view الساحل الشمالى استثمار مضمون لبكرة و استمتع باجمل الاكل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

(للبيع)

شاليهك هتاخده النهاردة مش بكرة عندنا فى راس سدر وهتستمتع بكل خدماتك اللى مبتخلصش كافيهات و حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/2/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر لحياة اكتر خصوصية

(للبيع)

لحياة اكتر خصوصية ليك ولعيلتك امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش قريب من اكوا بارك و مارينا للصيد عشان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

لحياة افضل لاولادك امتلك شقة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

وفر حياة حلوة لاولادك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من نادى رياضى و منطقة العاب و بيوتى سنتر و مول ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

خد احسن قرار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

احسن قرار هتاخده بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate فى العاصمة الادارية قريب من السفارات و الدبلوماسيين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار

شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار

(للتقسيط)

بتدور ع اكبر استثمار ليك فى العاصمة الادارية عندك الفرصة انك تمتلك شقتك فى تاون جيت قريب من حى السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك

امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك

(للبيع)

خليك قريب من خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من مطار العاصم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate

فكر فى المستقبل و امتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

اضمن مستقبلك وامتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بجوار فندق الماسة و الحى الد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب محاسب عام للعمل فى مدينه الجوف بكبرى الفنادق - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: محاسب عام .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه

مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب:.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: استثمر في وحدة طبية في مول بوينت 9 بالعاصمة الإدارية الجديدة

استثمر في وحدة طبية في مول بوينت 9 بالعاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

استثمر في وحدة طبية في مول بوينت 9 بالعاصمة الإدارية الجديدة ⭐بمقدم 130 ألف (10٪) n.
العنوان:

القاهرة - مصر

130,000 جنيه

1/2/2021
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