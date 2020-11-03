الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)
|التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام الكرتون والأفلام الترفيهية وألعاب الأطفال. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082365
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