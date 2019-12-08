الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
ترجمة المواقع وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي_بي_اس_ترجمة_معتمدة_جميع_اللغات #جي_بي_اس_ارخص_كورس_في_مصر #انجليزى_كمبيوتر_لغات للاستعلام 0237622828- 01278444686 01100192080-01069888737
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٢١ ش التحرير- أمام محطة مترو الدقي -الدور الخامس شقة ٥٣ -أعلى مكتبة الأكاديمية- الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045489
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الاقتصادية وتشمل الميزانيات ودراسات الجدوى، والتقارير الاقتصادية، وتقارير الخبراء، وتقارير .
العنوان:

القاهرة - مصر
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8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مترجم لغه انجليزيه لمكتب استقدام بالرياض – السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مترجم لغه انجليزيه لمكتب استقدام بالرياض – السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مترجم اللغه انجليزيه خبره لا تقل عن 5 سنوات يجيد اللغه الانجليزيه تحدثا و كتابه – يجيد الحاسب الالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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2/12/2019
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرص)

- في القاهرة مصر

الترجمة العلمية وتشمل ترجمة المجلات والبحوث العلمية والتقارير، وبراءات الاختراع، والاكتشافات العلم.
العنوان:

القاهرة - مصر
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29/10/2019
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرص)

- في القاهرة مصر

ترجمة الكتب ترجمة الكتب والمؤلفات والقواميس المتخصصة والمجلات والكتيبات الرياضية والثقافية والعلمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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20/10/2019
صورة الاعلان: ترجمة وثائق السفر - في القاهرة مصر

ترجمة وثائق السفر

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- في القاهرة مصر

ترجمة وثائق السفر ترجمة الوثائق المقدمة للسفارات، والهيئات الحكومية، والوزارات، والهيئات الدولية في.
العنوان:

القاهرة - مصر
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9/10/2019
صورة الاعلان: ترجمة وثائق السفر - في القاهرة مصر

ترجمة وثائق السفر

(فرص)

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ترجمة وثائق السفر ترجمة الوثائق المقدمة للسفارات، والهيئات الحكومية، والوزارات، والهيئات الدولية ف.
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القاهرة - مصر
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7/10/2019
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الطبية ترجمة التقارير والوصفات الطبية. ترجمة المستندات الطبية والعلاجية. ترجمة تقارير معا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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1/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب مترجم للعمل فى جامعه فى سلطنة عمان - في القاهرة مصر

مطلوب مترجم للعمل فى جامعه فى سلطنة عمان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مترجم لغه اشارة للعمل فى جامعه فى سلطنة عمان ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى وحاصل على شها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/9/2019
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

التعريب كما تقدم جي بي إس خدمات الترجمة والدوبلاج للبرامج، والألعاب، والأفلام والمسلسلات وأفلام الك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/9/2019
صورة الاعلان: مطلوب مترجمة اسبانية لشركة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب مترجمة اسبانية لشركة بمدينة نصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سكرتارية او مترجمة للعمل بشركة ادوية بمدينة نصر طبيعة العمل ابحاث علمية شرط الخبرة فى اللغة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/9/2019
صورة الاعلان: مطلوب مترجمة اسبانية لشركة بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب مترجمة اسبانية لشركة بمدينة نصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مترجمة لشركة بمدينة نصر شرط ايجاد اللغة الاسبانية دوام كامل الراتب حسب الخبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/9/2019
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