البلاك فرايدي -شركات مطابخ فى مدنيه نصر

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تفاصيل الإعلان
شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم مثل خشب الزان والارو . للاتصال : شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان تليفون : 01211445057 - 22718817 العنوان : 18 شارع امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة بلت ان
التليفون: 01211445057

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العنوان: 18 امتداد مكرم عبيد- مدنية نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045448
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صورة الاعلان: شركات مطابخ فى القاهرة - في القاهرة مصر

شركات مطابخ فى القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركات مطابخ فى القاهرة (01211445057) شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: انواع المطابخ واسعاره فى مصر - في القاهرة مصر

انواع المطابخ واسعاره فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انواع المطابخ واسعاره فى مصر (01211445057) شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: معارض مطابخ - معارض اجهزة بلت ان - في القاهرة مصر

معارض مطابخ - معارض اجهزة بلت ان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معارض مطابخ - معارض اجهزة بلت ان (01211445057 شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: توكيل جليم جاز فى القاهرة - في القاهرة مصر

توكيل جليم جاز فى القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ان - ثلاجات بلت ان – بوتاجاز جليم جاز - ميكروويف بلت ان اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/10/2019
صورة الاعلان: بوتاجاز بلت ان ايطالي – فرن بلت ان ايطالى - في القاهرة مصر

بوتاجاز بلت ان ايطالي – فرن بلت ان ايطالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2019
صورة الاعلان: بوتجاز البا _بوتجاز جليم - في القاهرة مصر

بوتجاز البا _بوتجاز جليم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بوتجاز البا _بوتجاز جليم (01224263931) اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2019
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صورة الاعلان: شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS) - في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/10/2019
صورة الاعلان: شركة بلت ان - اجهزة بلت ان - في القاهرة مصر

شركة بلت ان - اجهزة بلت ان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكرو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/10/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS) - في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/10/2019
صورة الاعلان: بوتاجاز - في القاهرة مصر

بوتاجاز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وصل حديثا بالوكالة التجارية بتوجاز ٤ شعلة غاز مستورد اتحاد اروبي مقاس٧٥×٧&#.
العنوان:

القاهرة - مصر

6,500 جنيه

30/9/2019
صورة الاعلان: مسطحات 60 سم البا - شفاطات فلات البا - في القاهرة مصر

مسطحات 60 سم البا - شفاطات فلات البا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/9/2019
صورة الاعلان: مسطح 90 سم- مسطح غاز 70 سم البا - في القاهرة مصر

مسطح 90 سم- مسطح غاز 70 سم البا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/9/2019
صورة الاعلان: شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS) - في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS)

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة اجهزة مطابخ (Elba-GLEM GAS) اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/9/2019
صورة الاعلان: بوتاجاز بلت ان – فرن بلت ان - في القاهرة مصر

بوتاجاز بلت ان – فرن بلت ان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات وغسالات الاطباق وغسالات الملابس والميكر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/9/2019
صورة الاعلان: بوتاجاز البا - فرن البا غاز - في القاهرة مصر

بوتاجاز البا - فرن البا غاز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بوتاجاز البا - فرن البا غاز (01224263931) اروع واضخم تشكيلة من المسطحات والافران والشفاطات والثلاجات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/9/2019
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