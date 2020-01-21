(فرص)
|الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم ألمانى معانا وتبدأ من الصفر وهندربك على. المهارات الاربعه الكتابه السماع القراءه والمحادثه . وهنركز اوى عل المحادثه بحيث انك تخلص المستوى الأول A1 تحس نفسك مستواك اصلا اعلى من كده ناس كتير جربت معانا وبتقول احنا بعد ما بنخلص A1 بنحس نفسنا A2 والسعر مفاجأه عندنا عرض _الشهر ده الليفل كله ألف جنيه _وتقدر تدفع نصف المستوى الأول 500 مدته شهرين اربع وعشرين محاضرة و72ساعه الكورس يبدأ 28 يناير المكان سنتر 4G بجوار المدينة الجامعية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كورسات وتدريب
|التليفون:
|01092871151
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050325
200 جنيه
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