اكواب_ورقيه

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقاس 600 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - عبوة ورقية مقاس 1000 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية