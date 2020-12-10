#اكواب_ورقيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان ملك النهارده غني عن التعريف ومش محتاج كلام كتير 😎👌 اتفرج واحكم بنفسك . ملك فتة الشاورما الكبييييييييير طبق ال40 أونز 👑👑👑👑👑 أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #اكواب_ورقية #چاسي_باك #paper_cups
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: چاسي باك
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075862
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صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

داخلين ع الشتا وطبعا وجود الدفايات من اهم عوامل ضمان مشروعك ✔️✌️ عشان مات.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/9/2020
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