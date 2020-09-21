#اكواب_ورقيه

(للبيع)

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مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقاس 600 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - عبوة ورقية مقاس 1000 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: چاسي باك
التليفون: 01018890010

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العنوان: كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075751
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صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

داخلين ع الشتا وطبعا وجود الدفايات من اهم عوامل ضمان مشروعك ✔️✌️ عشان مات.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

21/9/2020
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