اكواب_ورقيه

(للبيع)
|چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقاس 600 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - عبوة ورقية مقاس 1000 CC بغطاء محكم الكارتونة 600 عبوة✅ - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|چاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075751
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