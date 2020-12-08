#اكواب_ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان ملك النهارده غني عن التعريف ومش محتاج كلام كتير 😎👌 اتفرج واحكم بنفسك . ملك فتة الشاورما الكبييييييييير طبق ال40 أونز 👑👑👑👑👑 أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #اكواب_ورقية #چاسي_باك #paper_cups
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: چاسي باك
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075633
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فقط من چاسي باك عبوة ورقية مقاس 600 cc 💯✔️🔝😎 - تقفيل التراسوني.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

غير حياتك . صحتك بين ايديك ✅👌 #StayOrganic #StayHealthy فقط من چـاسـي بـاك أكواب وعب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح الان من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯📢 اطلب الان متوفر كميات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اطلب الان علبة ورقية مقاسات 520 CC و 390 CC بالغطا الشفاف👌😎💯 فقط من چاسي باك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#كل_يوم_منتج_جديد_من_چاسي_باك #soon #new چديد چاسي باك قريبا خلال ايام . كوب ورقي مقاس 6.5 اونز .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان مل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/11/2020
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صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متـاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس CC 520 بالغطا الشفاف علبة .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 عـلـبـة فـشـار Oz 33👌👌.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

غير حياتك . صحتك بين ايديك ✅👌 #StayOrganic #StayHealthy فقط من چـاسـي بـاك أكواب ورق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اخـتـار الـمـضـمـون. اخـتـار چـاسـي بـاك 💯 كوب ورقي مقاس 4 اونز عالي الجوده 🔝&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#جديد #چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير ل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس 390 CC بالغطا الشفاف فقط اس.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اسـأل الان عـلـى اجـدد مـنـتـجـات چـاسـي بـاك 💯😎 فقط من چاسي باك عبوة ورقية مقاس 600.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ملك الاندومي باعلى جودة فقط من چاسي باك 👌👑✨ مقاس 12 أونز 👑 - تقفيل ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/11/2020
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