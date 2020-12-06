اكواب_ورقيه

(للبيع)
|غير حياتك . صحتك بين ايديك ✅👌 #StayOrganic #StayHealthy فقط من چـاسـي بـاك أكواب وعبواة ورقـيـة صـحـيـة وآمـنـه 100% ✅👌 - كوب ورقي مقاس 16 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس 12 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس 9 اونز بيد وبدون يد عالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس 8 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس 7 اونز بيد وبدون يد عالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس 4 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ غطاء محكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|چاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075507
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