اكواب_ورقيه

(للبيع)
|#چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان ملك النهارده غني عن التعريف ومش محتاج كلام كتير 😎👌 اتفرج واحكم بنفسك . ملك فتة الشاورما الكبييييييييير طبق ال40 أونز 👑👑👑👑👑 أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #staysafe #اكواب_ورقية #عبواة_چاسي_باك #چاسي_باك #paper_cups #كوب_ورقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|چاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073630
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