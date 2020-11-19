اكواب_ورقيه

متـاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس CC 520 بالغطا الشفاف علبة متعددة الاستخدام 👌😎🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ سعر خاص للكميات 🤩🔝💯 #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محاف