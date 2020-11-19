#اكواب_ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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متـاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس CC 520 بالغطا الشفاف علبة متعددة الاستخدام 👌😎🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ سعر خاص للكميات 🤩🔝💯 #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محاف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: چاسي باك
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفرالشيخ تقسيم المحافظه الجديد برج الجوهري بجوار سيراميك رويال- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073464
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 عـلـبـة فـشـار Oz 33👌👌.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

غير حياتك . صحتك بين ايديك ✅👌 #StayOrganic #StayHealthy فقط من چـاسـي بـاك أكواب ورق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اخـتـار الـمـضـمـون. اخـتـار چـاسـي بـاك 💯 كوب ورقي مقاس 4 اونز عالي الجوده 🔝&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#جديد #چاسي_باك #طبق_مقاس40أونز چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير ل.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس 390 CC بالغطا الشفاف فقط اس.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/11/2020
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صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اسـأل الان عـلـى اجـدد مـنـتـجـات چـاسـي بـاك 💯😎 فقط من چاسي باك عبوة ورقية مقاس 600.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ملك الاندومي باعلى جودة فقط من چاسي باك 👌👑✨ مقاس 12 أونز 👑 - تقفيل ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 الملك الكبير باعلى جودة فقط من چاسي باك 👌&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اطلب الان علبة ورقية مقاسات 520 CC و 390 CC بالغطا الشفاف👌😎💯 فقط من چاسي باك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح الان من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس 390 CC بالغطا الشفاف ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح الان من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯📢 اطلب الان متوفر كميات م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

كوب ورقي مقاس 8 أونز عالي الجوده 🆕🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اخر اعمال الطباعه الخاصه من چـاسـي بـاك 💯✌️✅🔝😎 مقاس 4 اون.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـصـنـع چـاسـي بـاك للاكـواب الـورقـيـة - مقاس 7 اونز بدون يد ✅ - مقاس 4 اونز ✅ موصفات:.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/11/2020
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