اكواب_ورقيه

اخـتـار الـمـضـمـون. اخـتـار چـاسـي بـاك 💯 كوب ورقي مقاس 4 اونز عالي الجوده 🔝🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - وزن الورق 208 جرام ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه