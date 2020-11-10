اكواب_ورقيه

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 الملك الكبير باعلى جودة فقط من چاسي باك 👌💯🤩👑✨ كوب ورقي مقاس 16 أونز 👑 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - وزن الورق 278 جرام ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ سعر خاص للكميات 🤩👑✨ #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان و