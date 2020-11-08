#اكواب_ورقيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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متاح الان من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯📢 اطلب الان متوفر كميات مقاسات 12 و 16 اونز چاسي باك 👌👌 اسعار خاصه جدا للكميات 💯👌 - كوب ورقي مقاس12 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ - كوب ورقي مقاس16 اونزعالي الجودة الكارتونة 1000 كوب ✅ فقط من چـاسـي بـاك أكواب وعبواة ورقـيـة صـحـيـة وآمـنـه 100% ✅👌 ورق اروبي عالي الجوده 💯 تقفيل التراسونك ضد اي تسريب 💯 چاسي باك جديد × جديد #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جاسي باك
التليفون: 01018890010

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071650
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صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متاح الان من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 علبة مقاس 390 CC بالغطا الشفاف ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

كوب ورقي مقاس 8 أونز عالي الجوده 🆕🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اخر اعمال الطباعه الخاصه من چـاسـي بـاك 💯✌️✅🔝😎 مقاس 4 اون.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـصـنـع چـاسـي بـاك للاكـواب الـورقـيـة - مقاس 7 اونز بدون يد ✅ - مقاس 4 اونز ✅ موصفات:.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

اطلب الان علبة ورقية مقاسات 520 CC و 390 CC بالغطا الشفاف👌😎💯 فقط من چاسي باك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#جديد #new #چاسي_#چاسي_باك 💯😎 العيلة الملكية من چاسي باك بتكبر 👌👑 اج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/10/2020
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صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#جديد #new #چاسي_#چاسي_باك 💯😎 العيلة الملكية من چاسي باك بتكبر 👌👑 ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

متوفر من چاسي باك أعلى جوده كوب ورقي مقاس 12 اونز و 16 اونز . - تقفيل التراسونيك 💯 - وزن الو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

الان من جاسي باك 🥳🤩 طبق كشري چـاسي بـاك جـااااااامد خـااااااالص خالص خالص 😎&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/10/2020
صورة الاعلان: #فابو_للمعدات_الثقيله - في كفر الشيخ مصر

#فابو_للمعدات_الثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/10/2020
صورة الاعلان: دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

دالتكس ايجيبت

(فرص)

- في كفر الشيخ مصر

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام 🤝 { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/9/2020
صورة الاعلان: #فابو_للمعدات_الثقيله - في كفر الشيخ مصر

#فابو_للمعدات_الثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/9/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#خط_انتاج_الدراي_فود_من_شركه_الجوهري #معدات_مصانع_الاعلاف 🐇🐹🦴😺 #الحي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/9/2020
صورة الاعلان: #ماكينات_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#ماكينات_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Paper Cup Machine With Handle ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 50 الي 60 كوب / دقيقة تقوم الما.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

6/9/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه - في كفر الشيخ مصر

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

2/9/2020
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