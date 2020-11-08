اكواب_ورقيه

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071650
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