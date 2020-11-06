اكواب_ورقيه

كوب ورقي مقاس 8 أونز عالي الجوده 🆕🔝 - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ متوفر طباعه خاصه للكميات اقل عدد 50 كارتونه ✅ #خليك_في_اللي_ينجزك #خليك_في_چاسي_باك #چاسي_باك_اجود_كوب_ورقي_في_مصر أطلب الان والتوصيل مجاني لمعظم محافظات الجمهورية 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب