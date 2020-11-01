اكواب_ورقيه

(للبيع)
|اخر اعمال الطباعه الخاصه من چـاسـي بـاك 💯✌️✅🔝😎 مقاس 4 اونز و8 اونز و12 اونز لسلسلة مطاعم بيلز 👑❤️ الملوك .للملوك 😎👌👑 حافظ على صحتك وأشرب في أكواب ورقيةصحيه مخصصه للاستخدام الواحد ✔️💯❤️ متوفر طباعه خاصه اقل كميه 50 كارتونه في المقاس الواحد ✅ - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ #خليك_في_اللي_ينجزك #
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|چاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071378
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