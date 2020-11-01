اكواب_ورقيه

اخر اعمال الطباعه الخاصه من چـاسـي بـاك 💯✌️✅🔝😎 مقاس 4 اونز و8 اونز و12 اونز لسلسلة مطاعم بيلز 👑❤️ الملوك .للملوك 😎👌👑 حافظ على صحتك وأشرب في أكواب ورقيةصحيه مخصصه للاستخدام الواحد ✔️💯❤️ متوفر طباعه خاصه اقل كميه 50 كارتونه في المقاس الواحد ✅ - تقفيل التراسونيك ✅ - ورق صحي 100% ✅ - احبار مائية صحية ✅ - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية ✅ - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب ✅ - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج✅ #خليك_في_اللي_ينجزك #