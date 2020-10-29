اكواب_ورقيه

مـصـنـع چـاسـي بـاك للاكـواب الـورقـيـة - مقاس 7 اونز بدون يد ✅ - مقاس 4 اونز ✅ موصفات:- - ورق عالي الجوده صحي وامن تمام 💯 - وزن الورق 208 جرام 💯 - لحام التراسونيك 💯 - جميع العبوات خاضعه لرقابه وجوده عالية 💯 - عدد العبوات داخل كل كارتونه 1000 كوب 💯 - يتم تسليم كل كارتونه عليها اختام الجوده ومراقب الجودة وتاريخ الانتاج 💯 #الصور_تتحدث_عن_جودة_المنتج 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري