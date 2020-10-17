اكواب_ورقيه

(للبيع)
|متوفر من چاسي باك أعلى جوده كوب ورقي مقاس 12 اونز و 16 اونز . - تقفيل التراسونيك 💯 - وزن الورق 260+18 جرام 💯 اسـأل الان عـلـى اجـدد مـنـتـجـات چـاسـي بـاك 💯😎 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #stayhome #staysafe #اكواب_ورقية #عبواة_چاسي_باك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جاسي باك
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070294
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