" اكسترودر علف الاسماك الطافيه

تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف الأسماك 🧐🔥 " اكسترودر علف الاسمك الطافية " ✔️ وهو احدى العوامل الأساسية في خط انتاج أعلاف الأسماك الطافية - هو النظام الحديث في صناعة اعلاف الأسماك الطافية - يصنع علف طافى ونصف طافى وغاطس - جسم الاكسترودر مصنوع من الاستانلس - يوجد بطاقات انتاجية مختلفة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي