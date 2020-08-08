" اكسترودر علف الاسماك الطافيه

(للبيع)
|تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف الأسماك 🧐🔥 " اكسترودر علف الاسمك الطافية " ✔️ وهو احدى العوامل الأساسية في خط انتاج أعلاف الأسماك الطافية - هو النظام الحديث في صناعة اعلاف الأسماك الطافية - يصنع علف طافى ونصف طافى وغاطس - جسم الاكسترودر مصنوع من الاستانلس - يوجد بطاقات انتاجية مختلفة 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيارة صفحتنا علي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064473
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