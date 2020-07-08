اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل مجموعة من احدث الموديلات لكل اقسام اليونيفورم (المطاعم – المستشفيات –المصانع –المدارس - الحضانات – الامن – والطيران وغيرها ) . ولدينا من الزي ما يناسب كل احتياجاتك المهنية ،مع كتابه اللوجو الخاص بالهيئه او المصنع وسعرنا لا يقارن في السوق دقة بمواعيد التسليم التصميم حسب المواصفات المطلوبه أسعارنا غير قابله للمنافسه شركة السلام لليونيفورم 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062550
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اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
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8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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الجيزة - مصر

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8/7/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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8/7/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
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صورة الاعلان: تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم .
العنوان:

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7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

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العنوان:

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7/7/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فند.
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7/7/2020
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شركات توريدات فندقية ( السلام للتوريدات الفندقية )

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7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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7/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج Uniform Housekeeping يونيفورم عما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
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