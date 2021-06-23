اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097783
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شركات يونيفورم فنادق

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23/6/2021
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اماكن تصنيع يونيفورم - مصنع يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد.
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23/6/2021
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23/6/2021
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23/6/2021
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21/6/2021
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21/6/2021
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21/6/2021
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21/6/2021
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21/6/2021
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محل بيع يونيفورم حضانه

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21/6/2021
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21/6/2021
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شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره ووا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
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