اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

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تفاصيل الإعلان
اكبر شركة يونيفورم بمصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097224
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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16/6/2021
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15/6/2021
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14/6/2021
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14/6/2021
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graduation gown and cap

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14/6/2021
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14/6/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: ابرون - مريله شيف - في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون - مريله شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Grad.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - ملابس مدرسه - في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/6/2021
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