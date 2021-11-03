اقوى برنامج نقاط بيع سحابي | كاشير

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تفاصيل الإعلان
اقوى برنامج نقاط بيع سحابي | كاشير| 0096567087771 تابع أعمال مطعمك او محلك بسهولة وارصد جميع المدخولات والحركات في الكاشير من منزلك من خلال نظام Matix.pos من سيسماتكس يسهل عليك متابعة جميع تفاصيل مطعمك من خلال تقارير دقيقة على هاتفك المحمول ✨مميزات النظام✨ 👈 سهل الإستخدام 👈خدمة عملاء فعالة 👈 طرق دفع متعددة 👈 متوافق مع أجهزة الجوال والتابلت للمتابعة في أي مكان تواصل معنا اتصال او واتساب على 📲: 67087771 (965+) 22458121 (965+) 22458068 (965+) أجهزة نقاط البيع ، قارئ الباركود ، طابعة فواتير ،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سيسماتكس
التليفون: 0096567087771

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العنوان: - الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110031
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18/10/2021
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16/10/2021
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- في حولي الكويت

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العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: نظام odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت - في حولي الكويت

نظام odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت

(للبيع)

- في حولي الكويت

نظام odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت | 0096567087771 برنامج أودو هو برنامج متكامل يربط جميع.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

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12/10/2021
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برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل من شركة سيسماتكس

(للبيع)

- في حولي الكويت

برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل من شركة سيسماتكس - 0096567087771 اعتمد على برنامج إدارة العياد.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

10/10/2021
صورة الاعلان: برنامج حسابات الشركات بتقنية حديثة لإدارة كافة أعمالك من سيسماتكس - في حولي الكويت

برنامج حسابات الشركات بتقنية حديثة لإدارة كافة أعمالك من سيسماتكس

(للبيع)

- في حولي الكويت

برنامج حسابات الشركات بتقنية حديثة لإدارة كافة أعمالك من سيسماتكس - 0096567087771 تبي برنامج بتقنية .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

4/10/2021
صورة الاعلان: برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | اقوى برنامج محاسبة كامل | سيسماتكس - في حولي الكويت

برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | اقوى برنامج محاسبة كامل | سيسماتكس

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- في حولي الكويت

برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | اقوى برنامج محاسبة كامل | سيسماتكس - 0096567087771 مع برنامج الشامل.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

3/10/2021
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نظام odoo معك في أي مكان | افضل البرامج في الكويت | 0096567087771 يمكنك الوصول إلى نظام أودو من أي .
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