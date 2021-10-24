اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

(للبيع)
|اقفال الكترونية للفنادق بالكارت 0570130761 متخصصون فى ادارة جميع انواع مشاريع كبرى المختصة ابواب الفنادق اقفال الفنادق الاليكترونية سوف توفر لك اكثر من 50 % من استهلاكك بالكهرباء فمن خلال شركة الشركة وحلولها المبتكرة سوف نوفر على المنشأة استهلاكها من الكهرباء لما في الاقفال من مميزات تجعلها الافضل ويمكنكم الاطلاع والاستفسار عن كيفية توفير تلك الاقفال الطاقة تواصل مع الشركة الان اقفال ابواب الكترونية الرياض.اقفال ابواب الكترونية جدة.اسعار الاقفال الالكترونية.الاقفال الالكترونية للابواب.اسعار اقف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shamsstore
|التليفون:
|0570130761
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|العنوان:
|- السعودية
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108862
1 ريال
1 ريال
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5,200 ريال
460 ريال
5,200 ريال
460 ريال
460 ريال
1 دولار
5,200 ريال
1,000 ريال
1 ريال
1,500 ريال
5,000 ريال
460 ريال