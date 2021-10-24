اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا

(للبيع)

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صورة الاعلان: اقفال الكترونية للفنادق بالكارت متخصصون فى ادارة جميع انواع مشا - في الرياض السعودية

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اقفال الكترونية للفنادق بالكارت 0570130761 متخصصون فى ادارة جميع انواع مشاريع كبرى المختصة ابواب الفنادق اقفال الفنادق الاليكترونية سوف توفر لك اكثر من 50 % من استهلاكك بالكهرباء فمن خلال شركة الشركة وحلولها المبتكرة سوف نوفر على المنشأة استهلاكها من الكهرباء لما في الاقفال من مميزات تجعلها الافضل ويمكنكم الاطلاع والاستفسار عن كيفية توفير تلك الاقفال الطاقة تواصل مع الشركة الان اقفال ابواب الكترونية الرياض.اقفال ابواب الكترونية جدة.اسعار الاقفال الالكترونية.الاقفال الالكترونية للابواب.اسعار اقف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: - السعودية
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108862
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات حماية حرارية مميزة - في الرياض السعودية

كاميرات حماية حرارية مميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات صما.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف بالبصمة - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف بالبصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز البصمة نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/10/2021
صورة الاعلان: البوابات الامنية المتطورة لمنع السرقة بالمتاجر - في الرياض السعودية

البوابات الامنية المتطورة لمنع السرقة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي عروض المملكة علي بوابات دخول وخروج السيارات لفترة محدوده تستخدم في ( المواقف العامة والخاصة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,200 ريال

12/10/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة TIMMY - F630 - في الرياض السعودية

جهاز البصمة TIMMY - F630

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/10/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي عروض المملكة علي بوابات دخول وخروج السيارات لفترة محدوده تستخدم في ( المواقف العامة والخاصة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,200 ريال

5/10/2021
صورة الاعلان: بصمة حضور وانصراف تيمي - في الرياض السعودية

بصمة حضور وانصراف تيمي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف (TM-F630)من شركة( TMIY ) يعمل ب(بصمةالوجه -بصمه الاصبع- الكارت - الرقم السرى).
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

27/9/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهازمواقف السيارات اقوووي العروض بمناسبة اليوم الوطني علي جهاز مواقف السيارات سعر الجهاز شامل الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

21/9/2021
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف مع أكسس كنترول - في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف مع أكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لاشك أن جهاز بصكة الوجه مع الأكسس كنترول هو أداه مفيدة للغايو للشركات والنكاتب والعديد من المنشأت ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/9/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة دخول وخروج السيارات TA - 0211 اقوووي عروض المملكة بمناسبة اليوم الوطني علي بوابات السيارات .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,200 ريال

16/9/2021
صورة الاعلان: جهاز أكسس كنترول TM-FS70 - في الرياض السعودية

جهاز أكسس كنترول TM-FS70

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز أكسس كنترول TM-FS70 المواصفات : عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف الجهاز يدعم البصمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

15/9/2021
صورة الاعلان: اقوي عروض اليوم الوطني علي كاميرات المراقبة - في الرياض السعودية

اقوي عروض اليوم الوطني علي كاميرات المراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي عروض اليوم الوطني علي كاميرات المراقبة تساعدك في حماية ومراقبة شركتك او مؤسستك او منزلك الخا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/9/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

1,500 ريال

10/9/2021
صورة الاعلان: نظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761 - في الرياض السعودية

نظمة و أجهزة صفوف الانتظار0570130761

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام انتظار العملاء و أنظمة النداء الالي0570130761 أنظمة و أجهزة صفوف الانتظار هدفنا هو تسهيل عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

5,000 ريال

7/9/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة TIMMY - F630 - في الرياض السعودية

جهاز البصمة TIMMY - F630

(للبيع)

- في الرياض السعودية

TIMMY - F630 جهاز البصمة حضور وانصراف يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد.
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

6/9/2021
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