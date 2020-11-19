افكار لتنظيم حفلات عيد الميلاد

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تفاصيل الإعلان
افكار لتنظيم حفلات عيد الميلاد 01102226488 مناسبتك في البيت وعاوز تعملها بشكل مبدع وجميل عاوز تغير فكره الناس عن المناسبات التي تكون في البيوت وتعمل بشكل تقليدي وغير احترافي احنا بنقدملك كل الافكار التي تناسب ذوقك كمان بنفذلك الشكل اللي انت بتحلم بيه في يومك المميز للمزيد من التفاصيل و التواصل : 01102226488 - 0233455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amira
التليفون: 01102226488

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 عدنان المدني - احمد عرابي - المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074676
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