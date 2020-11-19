افكار لتنظيم حفلات عيد الميلاد 01102226488 مناسبتك في البيت وعاوز تعملها بشكل مبدع وجميل عاوز تغير فكره الناس عن المناسبات التي تكون في البيوت وتعمل بشكل تقليدي وغير احترافي احنا بنقدملك كل الافكار التي تناسب ذوقك كمان بنفذلك الشكل اللي انت بتحلم بيه في يومك المميز للمزيد من التفاصيل و التواصل : 01102226488 - 0233455911